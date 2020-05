"Настоящее позорище": Конор отметился очередным выпадом в адрес Хабиба

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор отметился новым выпадом в адрес Хабиба Нурмагомедова, снова вспомнив россиянину отказ от участия в UFC 249.

"Хабиб, ты – настоящее позорище. Суетящаяся, прячущаяся крыса, как обычно. Я уже много раз об этом говорил. Все мы уже неоднократно это видели. Сейчас мы снова убедились в том, что и так было известно. Ты позоришь настоящие единоборства", – написал МакГрегор у себя в Twitter.

Khabib you absolute embarrassment. Scurrying, hiding rat as usual. As I have said many times. As has been seen many times. Through the pane of glass it was confirmed what was always known.

“No comment” lol.

An embarrassment to real fighting.