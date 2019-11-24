Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал первую в карьере золотую медаль Кубка мира.

34-летний Рейзлин в финале этапа в Берне (Швейцария) оказался сильнее бронзового призера ЧМ-2017 из России Вадима Анохина.

Игорь Рейзлин (второй слева)

Решающая встреча прошла в драматичной борьбе и завершилась со счетом 11:10 в пользу нашего соотечественника.

Еще один украинец Роман Свичкарь занял на турнире третье место. Также бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Орлеане завоевала украинка Ольга Харлан.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла чемпионат мира-2019, обыграв в финале россиянку Софью Великую.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!