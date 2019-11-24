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24 ноября • обновлено в 17:31
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Наш шпажист победил россиянина в финале КМ и заставил слушать гимн Украины

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Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал первую в карьере золотую медаль Кубка мира.

34-летний Рейзлин в финале этапа в Берне (Швейцария) оказался сильнее бронзового призера ЧМ-2017 из России Вадима Анохина.

Игорь Рейзлин (второй слева)

Игорь Рейзлин (второй слева)

Решающая встреча прошла в драматичной борьбе и завершилась со счетом 11:10 в пользу нашего соотечественника.

Еще один украинец Роман Свичкарь занял на турнире третье место. Также бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Орлеане завоевала украинка Ольга Харлан.

Наш шпажист победил россиянина в финале КМ и заставил слушать гимн Украины

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Украинские шпажисты стали вице-чемпионами мира

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла чемпионат мира-2019, обыграв в финале россиянку Софью Великую.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Фехтование
Место
Швейцария Берн
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
А что это русский не радуется выигранному второму месту?
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