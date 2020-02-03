"Надеюсь на это": Емельяненко рассказал о ссоре с братом, которого назвал "мертвым"

Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко выразил надежду на то, что сможет помириться со своим братом Александром.

Спортсмены уже долгое время не общаются друг с другом, а недавно Федор заявил, что брат для него мертв. В ответ Александр посоветовал родственнику закрыть рот. Тем не менее, Емельяненко-старший назвал условия для примирения.

Федор и Александр Емельяненко Facebook Александра Емельяненко

"Я надеюсь на это. Недавно я сказал, что Александру нужно измениться. Прежде всего покаяться, изменить свою жизнь, не называть людей животными. Ни один святой не учит тому, что нужно называть людей животными. Нужно изменить свою жизнь как мне, так и Александру", – приводит слова Федора ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января Александр Емельяненко был арестован за пьяный дебош, который он устроил в Липецке. Боец провел за решеткой семь суток.

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