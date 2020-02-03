Главная Новости
3 февраля • обновлено в 20:43
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Надеюсь на это": Емельяненко рассказал о ссоре с братом, которого назвал "мертвым"

1.7т
Читать материал на украинском

Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко выразил надежду на то, что сможет помириться со своим братом Александром.

Спортсмены уже долгое время не общаются друг с другом, а недавно Федор заявил, что брат для него мертв. В ответ Александр посоветовал родственнику закрыть рот. Тем не менее, Емельяненко-старший назвал условия для примирения.

Новости
"Позор MMA": легендарный российский боец унизил Емельяненко

Федор и Александр Емельяненко

Федор и Александр Емельяненко

Facebook Александра Емельяненко

"Я надеюсь на это. Недавно я сказал, что Александру нужно измениться. Прежде всего покаяться, изменить свою жизнь, не называть людей животными. Ни один святой не учит тому, что нужно называть людей животными. Нужно изменить свою жизнь как мне, так и Александру", – приводит слова Федора ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января Александр Емельяненко был арестован за пьяный дебош, который он устроил в Липецке. Боец провел за решеткой семь суток.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Персоны
Федор Емельяненко Александр Емельяненко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Нах нужно!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги