МОК включил в Олимпиаду четыре новых виды спорта

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) внесли брейк-данс, скалолазание, серфинг и состязания по скейтборду в олимпийскую программу летней Олимпиады-2024 в Париже.

В МОК считают, что данные виды спорта помогут сделать Олимпиаду более зрелищной и привлекут внимание молодой аудитории к спортивным состязаниям. Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что благодаря этим дисциплинам игры станут "более сбалансированными с гендерной точки зрения".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал оставить бокс в программе Игр-2020.

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