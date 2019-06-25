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МОК включил в Олимпиаду четыре новых виды спорта

МОК включил в Олимпиаду четыре новых виды спорта
В МОК считают, что это привлечет внимание молодой аудитории к спортивным состязаниям
1.6тЧитать материал на украинском

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) внесли брейк-данс, скалолазание, серфинг и состязания по скейтборду в олимпийскую программу летней Олимпиады-2024 в Париже.

В МОК считают, что данные виды спорта помогут сделать Олимпиаду более зрелищной и привлекут внимание молодой аудитории к спортивным состязаниям. Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что благодаря этим дисциплинам игры станут "более сбалансированными с гендерной точки зрения".

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Тема
Олимпиада-2024
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