"Мог выйти из квартиры, а на площадке повесился наркоман": Шлеменко - о жизни в России

Знаменитый российский боец смешанного стиля (ММА) и чемпион мира по современному панкратиону Александр Шлеменко рассказал о страшной жизни в России во времена его молодости.

Александр Шлеменко Championat.com

"Я родился и вырос на окраине Омска. Окраины обычно известны своей преступностью, неблагополучными семьями, и я все это видел. На моих глазах умерло больше 50% парней. И у нас нет войны, это происходит в мирное время. Отсюда осознание того, что курить и пить – это ненормально. Вся наркомания прошла на моих глазах. Сначала все начали нюхать клей, и я не понимал, зачем вводить себя в такое состояние. Я всегда за этим наблюдал. У нас везде были шприцы, это была эпидемия. Я не хочу, чтобы мои дети это видели", - цитирует Шлеменко Sports.ru.

По словам россиянина у них в городе смерть от наркотиков была обычным делом.

"Еще был у нас боец Магомед Мирзамагомедов, который привозил борцов-сборников к нам на район, и у меня была такая картина перед глазами: идут здоровые бойцы, а за углом умер наркоман, вокруг него мамка скачет, ревет. Или я мог выйти из квартиры, а на площадке повесился наркоман. Мы росли, и нам это казалось обыденным. Так что у меня никогда не возникало желания что-то в себя колоть и становиться слабым", – подытожил Шлеменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шлеменко победил американца Дэвида Бранча в главном бою турнира RCC 7. Россиянин провел удушающий прием "гильотина", вынудив соперника сдаться.

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