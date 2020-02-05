"Много марихуаны": сбежавшая из России фигуристка рассказала о своей жизни

Фигуристка Екатерина Куракова, сменившая российское гражданство на польское, пожаловалась на жизнь в Канаде, где сейчас проходят ее жизнь и тренировки.

"В Канаде в квартирах нет стиральных машин. Они есть в одном месте, и за каждую стирку ты должен платить. То есть ты не можешь взять и постирать одну пару носков и трусы. Это в итоге будет очень дорого стоить. Надо копить и нести все вместе. И в Канаде сложнее следить за весом, потому что еда там более калорийная", – цитирует слова Кураковой агентство Sport24.

Екатерина Куракова Газета.Ру

Она также рассказала, что в Канаде ее часто сопровождает неприятный запах, от которого у нее поначалу болела голова.

"Еще в подъездах неприятный запах. Думаю, вы знаете, что в Канаде разрешена марихуана. Этого запаха очень много. Сначала от него очень сильно болела голова. Зато теперь я знаю, как это пахнет. Это неприятно", – добавила спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, известные российские фигуристы Константин Милюков и Виктория Сафонова поменяли спортивное гражданство и будут выступать за Беларусь.

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