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7 февраля • обновлено в 08:33
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"Много марихуаны": сбежавшая из России фигуристка рассказала о своей жизни

12.7т
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Фигуристка Екатерина Куракова, сменившая российское гражданство на польское, пожаловалась на жизнь в Канаде, где сейчас проходят ее жизнь и тренировки.

"В Канаде в квартирах нет стиральных машин. Они есть в одном месте, и за каждую стирку ты должен платить. То есть ты не можешь взять и постирать одну пару носков и трусы. Это в итоге будет очень дорого стоить. Надо копить и нести все вместе. И в Канаде сложнее следить за весом, потому что еда там более калорийная", – цитирует слова Кураковой агентство Sport24.

Екатерина Куракова

Екатерина Куракова

Газета.Ру

Она также рассказала, что в Канаде ее часто сопровождает неприятный запах, от которого у нее поначалу болела голова.

"Еще в подъездах неприятный запах. Думаю, вы знаете, что в Канаде разрешена марихуана. Этого запаха очень много. Сначала от него очень сильно болела голова. Зато теперь я знаю, как это пахнет. Это неприятно", – добавила спортсменка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, известные российские фигуристы Константин Милюков и Виктория Сафонова поменяли спортивное гражданство и будут выступать за Беларусь.

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Тема
фигурное катание
Место
Канада Торонто
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Неприятный запах в Канадет вызван многочисленными потомками понаехавших галицайских рагулей.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Korolev Vlad, , и лайкнуть себя не забыл. А если по существу, то без горячей воды почему-то систематически сидит К y е в.
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2
1
Korolev Vlad
Korolev Vlad
Лазарев Ярослав, она же из пукистана приехала, поэтому и вонь с собой привезла
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Дура а купить себе стиральную машинку не пробывала???
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Червоний Данило
Червоний Данило
...Она также рассказала, что в Канаде ее часто сопровождает неприятный запах, от которого у нее поначалу болела голова.,,, Катенька, мыться нужно не периодически, А КАЖДЫЙ ДЕНЬ! это тебе не вонючая россия! что же то окаянная делаешь??? что же ты позоришь нацию русскую???!!!! МЫТЬСЯ НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ, а не под мышками только!
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