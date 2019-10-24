"Меня убьет!" Конор приехал в Россию и официально назвал дату следующего боя

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор официально объявил о возвращении в октагон.

Следующий поединок ирландца пройдет уже в начале будущего года.

"Мой бой состоится 18 января 2020 года в Лас-Вегасе. Ноториус возвращается! Дата согласована. Но если я назову вам фамилию соперника, UFC такая организация, что она меня убьет. А потом я хочу драться в Москве с победителем боя Хабиб – Тони Фергюсон. Москва заслужила этот бой. Наш реванш с Хабибом неизбежен", – заявил МакГрегор во время пресс-конференции в Москве.

Конор МакГрегор кадр из видео

Напомним, свой последний поединок Конор провел 6 октября 2018 года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор рассказал, как его заподозрили в том, что он хочет отравить президента России Владимира Путина.

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