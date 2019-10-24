Главная Новости
24 октября • обновлено в 15:09
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Меня убьет!" Конор приехал в Россию и официально назвал дату следующего боя

1.4т Читать материал на украинском

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор официально объявил о возвращении в октагон.

Следующий поединок ирландца пройдет уже в начале будущего года.

"Мой бой состоится 18 января 2020 года в Лас-Вегасе. Ноториус возвращается! Дата согласована. Но если я назову вам фамилию соперника, UFC такая организация, что она меня убьет. А потом я хочу драться в Москве с победителем боя Хабиб – Тони Фергюсон. Москва заслужила этот бой. Наш реванш с Хабибом неизбежен", – заявил МакГрегор во время пресс-конференции в Москве.

Новости
МакГрегор в Москве: в России наглядно показали, как Конор "разорвал" Хабиба – фотофакт

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

кадр из видео

Напомним, свой последний поединок Конор провел 6 октября 2018 года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор рассказал, как его заподозрили в том, что он хочет отравить президента России Владимира Путина.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Тема
UFC
Персона
Конор МакГрегор
Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
12
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel