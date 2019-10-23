Известную чемпионку умертвили в Бельгии

Чемпионка Паралимпийских игр 2012 года 40-летняя бельгийка Марике Верворт ушла из жизни в результате эвтаназии, сообщает The Guardian.

Марике Верворт

Марике постоянно испытывала боль из-за неизлечимого мышечного заболевания. Верворт признавалась, что из-за боли могла спать лишь по 10 минут за ночь.

Марике Верворт

"Многие люди спрашивают меня, как мне удается добиваться таких хороших результатов и при этом улыбаться, испытывая боль и постоянно принимая лекарства, которые съедают мышцы. Для меня спорт и гонки на инвалидной коляске – тоже своего рода лекарство", – говорила Верворт.

Марике Верворт

По ее словам, боли были настолько сильными, что люди, которые следили за ней, теряли сознание от потрясения. В 2014 году у неё случился приступ эпилепсии, когда она готовила ужин. В результате спортсменка получила сильные ожоги ног. Марике подписала документы на согласие на эвтаназию восемь лет назад.

Марике Верворт

Марике Верворт

В Бельгии эта процедура является легальной. Верворт, выступавшая в гонках на колясках, завоевала две серебряные и одну бронзовую награды на Паралимпиадах.

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