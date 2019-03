"Маленькая ты крыса": Конор наехал на Хабиба

Знаменитый боец смешанного стиля в полулегком и легком весе Конор Макгрегор устроил в интернете перепалку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ирландец прокомментировал фото русского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после боя с американцем Элом Яквинтой.

"У тебя забрали деньги, а твоим братьям подбили глаза, маленькая ты крыса! Вива Лас-Вегас! Нас ждет большая вечеринка!" – написал Макгрегор.

You got your money took and your brothers eye socket shook when you fought me you little rat.

Viva Las Vegas baby the gaf always wins.

Big stomper party in the Wynn coming soon! @ProperWhiskey @WynnLasVegas #ad https://t.co/oN0KBCm7N3