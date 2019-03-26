МакГрегор завершил карьеру: в России раскрыли план Конора

Заявление ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора МакГрегора о завершении карьеры является провокацией.

Такое мнение выразил легенда российского ММА Олег Тактаров. По его словам, звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) таким образом шантажирует руководство организации для того, чтобы добиться более выгодных условий.

Бой Хабиба и Конора 6 октября 2018 года

"Видимо, сейчас UFC решили ужать его в гонорарах. И менеджер или юрист подумали и решили, чтобы он написал такой твит. Посмотреть, какая будет реакция. UFC же в случае ухода Макгрегора потеряет все. Ну процентов 50 интереса точно. Поэтому UFC будет делать все, чтобы вернуть Конора. А зритель со своей стороны будет платить еще больше денег, чтобы увидеть Макгрегора. Прекрасная история, отработанная уже миллион раз что в Японии, что в Америке", – цитирует Тактарова Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор выдвинул жесткие условия руководству UFC для проведения дальнейших боев.

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