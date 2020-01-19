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19 января • обновлено в 07:45
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МакГрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в UFC 246

МакГрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в UFC 246
Поединок прошел в Лас-Вегасе
3.1т Читать материал на украинском

Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор МакГрегор (22-4) победил американца Дональда Ковбоя Серроне (36-14).

Главный бой турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 246 в полусреднем весе (77,1 кг) завершился в первом раунде.

31-летний ирландец с первых секунд кинулся в атаку, первым же ударом плечом сломав нос американцу. Следующий хай-кик коленом заставил Серроне упасть. Конор стал добивать оппонента и спустя 40 секунд рефери остановил встречу.

МакГрегор стал первым бойцом UFC, который выигрывал поединки нокаутом в легком, среднем и полусреднем весах.

МакГрегор - Серроне

МакГрегор - Серроне

МакГрегор - Серроне

МакГрегор - Серроне

МакГрегор - Серроне

МакГрегор - Серроне

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"Запах де*ьма": Конор унизил "трясущегося от страха" Хабиба

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем поединке, который прошел в октябре 2018 года, Конор МакГрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

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Читайте все новости по теме "МакГрегор – Серроне" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
МакГрегор – Серроне
Место
США Лас-Вегас
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