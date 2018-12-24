''Любитель овец'': американский боец разнес UFC из-за Хабиба

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон выступил с резкой критикой в адрес руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Спортсмен отметил, что организаторы боев заходят слишком далеко в раскрутке своих шоу. По мнению американца, одним из ярких примеров тому является поведение россиянина Хабиба Нурмаагедова, который устроил драку после поединка с Конором МакГрегором. "Хуже для MMA уже не будет. Мы достигли дна, когда любитель овец Хабиб выпрыгнул из октагона и поставил под угрозу жизни невинных людей. В наши дни все продается", – приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

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Хабиб Нурмагомедов UFC

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов намерен провести бой с непобедимым американским боксером Флойдом Мейвезером.

Напомним, российский боец спровоцировал массовую драку после того, как победил ирландца Конора МакГрегора. Хабиб выпрыгнул из октагона, набросившись на одного из бойцов команды соперника. При этом трое друзей Нурмагомедова несколько раз ударили МакГрегора.