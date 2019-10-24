Львов поборется за право провести Олимпиаду-2030

Город Львов готово принять участие в отборе кандидатов на право принимать зимние Олимпийские игры в 2030 году, а также проводить юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года.

Пресс-служба Львовского горсовета

Об этом 24 октября заявил городской председатель Львова Андрей Садовый во время открытой встречи с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой.

"Я только что встречался с молодыми львовянами, глаза горят, я им сказал, что буду с вами встречаться. Сказали просить право для Львова быть городом-хозяином Зимней Олимпиады 2030 года. А в 2028 мы готовы принять молодежные зимние Олимпийские игры. Мы начали этот процесс, но война эти попытки остановила. Сегодня надо всему миру показать, что мы имеем право, и мы этого заслуживаем. мы будем драться за это право проводить зимние Олимпийские игры", - цитирует Андрея Садового пресс-служба Львовского городского совета.

Пресс-служба Львовского горсовета

Подавать заявки на право проведения Олимпийских игр в 2030 году можно будет в 2020 году, и Львов примет участие в этой борьбе.

"Сегодняшнее желание мэра Львова проводить Игры в Украине является очень правильным. Да, работа над этим вопросом не легкая, но у нас есть достаточно времени, чтобы все планировать, строить нужную инфраструктуру. Кто не мечтает, тот не побеждает. Поэтому давайте работать и двигаться в этом направлении", - отметил президент НОК Украины Сергей Бубка.

Пресс-служба Львовского горсовета

По мнению мэра Львова, украинцы тратят большие средства на европейских зимних курортах, а в Украине зимний туризм мало развит. Поэтому организация таких событий у себя стимулирует развитие спортивной инфраструктуры страны. К 2014 году Украина готовила заявку на зимние Олимпийские игры 2022 (Львов-Карпаты), но война перечеркнула эти планы. Поэтому следующий шанс будет в 2030 году.

На встрече рассмотрели перспективы и потенциальные возможности строительства на территории Львовщины одной из пяти современных олимпийских баз европейского уровня - Западной национальной базы олимпийской подготовки.

Пресс-служба Львовского горсовета

"Нам нужна современная спортивная инфраструктура, чтобы отличный потенциал спортсменов Львовщины имел где тренироваться. У вас очень мощный и спортивный регион, поэтому именно здесь нужна такая олимпийская база. Именно в вашем регионе нужно думать, чтобы был такой центр, потому что у вас много видов спорта на высоком уровне", - отметил Сергей Бубка.

Президент НОК Украины, член исполнительного комитета МОК, олимпийский чемпион, Герой Украины Сергей Бубка встретился также с олимпийским активом Львова и области.

Пресс-служба Львовского горсовета

Напомним, успешные львовские спортсмены получают от Львова ежемесячные выплаты на подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм, что в следующем году пройдут в Токио (Япония). Помощь оказывают по Программе поддержки львовских спортсменов, принятой 4 апреля 2019 во время заседания сессии городского совета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения в Украине летних Олимпийских игр и предложил разработать четырехлетний стратегический план по строительству необходимой инфраструктуры.

В соцсетях заявление попало под шквал критики. В частности, Зеленскому напомнили об отказе от проведения военного парада на День Независимости.

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