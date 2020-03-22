Известная американская прыгунья в высоту Джессика Джонсон раскрыла детали секс-скандала с главным тренером сборной США Джоном Рембао, рассказав в деталях, как все происходило.

Джессика Джонсон twitter.com/jessicaschoentx

"Он постоянно прикасался ко мне. А однажды пригласил зайти в его номер и залез руками под мою одежду. Потом было больно, и я просто закрыла глаза. Ведь он контролировал мою стипендию и всю спортивную карьеру", - цитирует Джонсон dailymail.co.uk.

Джон Рембао dailymail.co.uk

Она также вспомнила случай, когда Рембао позвонил и срочно вызвал ее к себе в кабинет прямо во время тренировки.

"Он подошел, чтобы обнять меня, притянул к себе и начал лизать правую сторону моей шеи от основания вверх, а затем отстранился и сказал: "Ммм, соленая".

После контактов с тренером Джонсон чувствовала нервозность и подавленность, а еще заболела булимией. Спортивные показатели пошли на спад. Девушка даже жаловалась руководству университета, представив 24-страничное описание насилия над ней. Но никому до этого не было дела.

"Когда я рассказала юристу университета о том, что Рембао облизывает мою шею, он сказал: "Я считаю, у него плохие манеры"", — сказала Джессика.

Деморализованная спортсменка завершила карьеру, не осуществив мечты, — не выступила на Олимпийских играх.

Как сообщал OBOZREVATEL, три известные американские легкоатлетки Лонда Бевинс, Джессика Джонсон и Эрин Олдрич заявили, что главный тренер сборной США Джон Рембао годами принуждал их к близости.

Ранее участница Олимпиады в Сиднее Эрин Олдрич рассказала, как ее домогался Рембао.

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