Кроссовки с Гитлером: компанию Puma обвинили в нацизме

Немецкий спортивный бренд Puma обвинили в нацизме из-за кроссовок, в расцветке которых разглядели портрет Адольфа Гитлера.

Речь идет о модели Storm Adrenaline из осенне-зимней коллекции 2019 года. Носки и язычок кроссовок оформлены черными линиями, но если смотреть на них сверху, то якобы видится лицо Гитлера, у которого была косая челка и короткие усы.

Ситуацию усугубляет тот факт, что основатель компании Puma Рудольф Дасслер и его брат Адольф поддерживали нацистский режим и были членами НСДАП. Национал-социалисты тратили много денег на спорт, и их сторонники нуждались в большом количестве спортивной обуви. Так Дасслеры стали одной из богатейших семей Германии, пишет Esquire.

Скандал международного уровня вызвали кроссовки "Puma" (модель Storm Adrenaline), которые напомнили пользователям соцсетей портрет Адольфа Гитлера. Критики бренда сразу припомнили состоявшего в рядах НСДАП основателя фирмы, немца Рудольфа Дасслера. pic.twitter.com/nwkpAM5C5C — ОколоНоля (@redsquare2018) March 3, 2020

К слову, отечественные пользователи соцсетей разглядели в кроссовках Storm Adrenaline не только Гитлера, но и Николая Гоголя, чья шевелюра даже больше похожа на изображение на кроссовках.

Сама компания Puma эти сравнения никак не прокомментировала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в похожий громкий скандал угодил известный бренд спортивной одежды Adidas, основателем которого является Адольф Дасслер. Компания не так давно выпустила красные футболки с буквами USSR и изображением герба Советского Союза, что вызвало волну негодования общественности.

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