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4 марта • обновлено в 03:41
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Кроссовки с Гитлером: компанию Puma обвинили в нацизме

1.3т
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Немецкий спортивный бренд Puma обвинили в нацизме из-за кроссовок, в расцветке которых разглядели портрет Адольфа Гитлера.

Речь идет о модели Storm Adrenaline из осенне-зимней коллекции 2019 года. Носки и язычок кроссовок оформлены черными линиями, но если смотреть на них сверху, то якобы видится лицо Гитлера, у которого была косая челка и короткие усы.

Кроссовки с Гитлером: известный бренд одежды угодил в грандиозный скандал

Ситуацию усугубляет тот факт, что основатель компании Puma Рудольф Дасслер и его брат Адольф поддерживали нацистский режим и были членами НСДАП. Национал-социалисты тратили много денег на спорт, и их сторонники нуждались в большом количестве спортивной обуви. Так Дасслеры стали одной из богатейших семей Германии, пишет Esquire.

К слову, отечественные пользователи соцсетей разглядели в кроссовках Storm Adrenaline не только Гитлера, но и Николая Гоголя, чья шевелюра даже больше похожа на изображение на кроссовках.

Сама компания Puma эти сравнения никак не прокомментировала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в похожий громкий скандал угодил известный бренд спортивной одежды Adidas, основателем которого является Адольф Дасслер. Компания не так давно выпустила красные футболки с буквами USSR и изображением герба Советского Союза, что вызвало волну негодования общественности.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
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