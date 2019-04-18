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"Кот-кокос и мышь-гашиш": новые талисманы сборной России шокировали болельщиков

1.7тЧитать материал на украинском

Олимпийский комитет России (ОКР) совместно со студией Артемия Лебедева представили талисманы олимпийской сборной России. Это кот в виде шапки-ушанки и медведь, выполненный в стиле матрешки-неваляшки.

Изображение новых символов олимпийского движения в России вызвало настоящий шок у местных фанатов.

"Кот-кокос и мышь-гашиш", "Этими маскотами мы хотим показать что это не допинг, у нас вся страна такая упоротая", "Упоротое кошачье облачко и медвежонок-клизма? За что нам все это?", - возмущаются юзеры.

"Кот-кокос и мышь-гашиш": новые талисманы сборной России шокировали болельщиков
"Кот-кокос и мышь-гашиш": новые талисманы сборной России шокировали болельщиков
"Кот-кокос и мышь-гашиш": новые талисманы сборной России шокировали болельщиков
"Кот-кокос и мышь-гашиш": новые талисманы сборной России шокировали болельщиков
"Кот-кокос и мышь-гашиш": новые талисманы сборной России шокировали болельщиков
"Кот-кокос и мышь-гашиш": новые талисманы сборной России шокировали болельщиков
"Кот-кокос и мышь-гашиш": новые талисманы сборной России шокировали болельщиков
"Кот-кокос и мышь-гашиш": новые талисманы сборной России шокировали болельщиков
"Кот-кокос и мышь-гашиш": новые талисманы сборной России шокировали болельщиков
"Кот-кокос и мышь-гашиш": новые талисманы сборной России шокировали болельщиков
"Кот-кокос и мышь-гашиш": новые талисманы сборной России шокировали болельщиков
Новости
"Что за отстой?" Новая форма сборной России по биатлону вызвала истерику у болельщиков

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что талисман чемпионата мира по футболу, который в 2018 прошел в России, стал объектом насмешек среди пользователей интернета. Волк по имени "Забивака" в результате онлайн-голосования в эфире программы "Вечерний Ургант" опередил кота и тигра.

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Россия
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Да, Кацапы - вы ублюдки! (с)
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