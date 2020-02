Король UFC чудом защитил чемпионский пояс, установив впечатляющий рекорд

Лучший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории Джон Джонс с трудом защитил титул лучшего в полутяжелом весе.

На втором номерном турнире года UFC 247 американец единогласным решением судей победил соотечественника Домника Рейеса. При этом Джонс установил рекорд по количеству успешно проведенных титульных боев, покорив отметку в 14 выигрышей.

