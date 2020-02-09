Король UFC чудом защитил чемпионский пояс, установив впечатляющий рекорд

Лучший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории Джон Джонс с трудом защитил титул лучшего в полутяжелом весе.

На втором номерном турнире года UFC 247 американец единогласным решением судей победил соотечественника Домника Рейеса. При этом Джонс установил рекорд по количеству успешно проведенных титульных боев, покорив отметку в 14 выигрышей.

Бой сложился неоднозначно для чемпиона. Уже в первом раунде претендент уронил Джонса после удара по корпусу. Тот быстро поднялся и продолжил поединок. Рейес продолжал поддавливать, заставляя соперника много ошибаться.

Джонс – Рейес

Джонс – Рейес

В третьей трехминутке Джону удалось провести несколько хороших атак и, казалось, переломить ход боя. Но претендент сумел остановить активность оппонента и продолжал работать первым номером до конца пятого раунда.

Несмотря на это, победу судьи отдали чемпиону – 48:47, 48:47, 49:46.

Джонс – Рейес

Джонс – Рейес

Джонс – Рейес

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы устроили неординарное шоу на дуэли взглядов перед турниром UFC 248.

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