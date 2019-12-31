Конор выше Хабиба: названы лучшие бойцы десятилетия в MMA

Авторитетный портал в мире смешанных единоборств опубликовал список десяти лучших бойцов десятилетия. Конор Макгрегор оказался выше Хабиба Нурмагомедова.

Возглавил список издания MMA Junkie Джон Джонс, который является чемпионом UFC в полутяжелом весе, бывший чемпион в наилегчайшей категории Деметриус Джонсон занял второе место в рейтинге, а третьим оказался экс-чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

Конор МакГрегор и Хабиб Нурмагомедов MMABoxing.ru

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, на счету которого 28 побед в 28 поединках, занял восьмую позицию, а ирландец Конор Макгрегор – пятую. Полностью список лучших бойцов выглядит следующим образом:

1. Джон Джонс

2. Деметриус Джонсон

3. Даниэль Кормье

4. Жорж Сен-Пьер

5. Конор Макгрегор

6. Аманда Нуньес

7. Ронда Роузи

8. Хабиб Нурмагомедов

9. Жозе Алду

10. Макс Холлоуэй

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов назвал страну, которую считает своей второй родиной.

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