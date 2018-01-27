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Коленом в висок: боец страшным нокаутом установил рекорд в ММА

4.2тЧитать новость на украинском

Филиппинский боец ММА Эдвард Келли (10-4) оформил самый быстрый нокаут в полулегком весе. На турнире Global Superheroes на Mall of Asia Arena он за 21 секунду расправился с камбоджийцем Мис Мию.

Мию атаковал лоу-киком, но в ответ получил убийственную комбинацию, которая закончилась тяжелейшим нокаутом. Удар ногой от филиппинца угодил четко в висок, моментально вырубив соперника.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Тема
MMA
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