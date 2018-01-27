Коленом в висок: боец страшным нокаутом установил рекорд в ММА

Филиппинский боец ММА Эдвард Келли (10-4) оформил самый быстрый нокаут в полулегком весе. На турнире Global Superheroes на Mall of Asia Arena он за 21 секунду расправился с камбоджийцем Мис Мию.

Мию атаковал лоу-киком, но в ответ получил убийственную комбинацию, которая закончилась тяжелейшим нокаутом. Удар ногой от филиппинца угодил четко в висок, моментально вырубив соперника.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

knee !

Edward Kelly KOs Meas Meu in 21 seconds (ONE) pic.twitter.com/1wW2tj3WLV — Jolassanda (@Jolassanda) 26 января 2018 г.

Не так давно американский боец смешанных единоборств Джо Нем едва не удушил рефери во время очередного поединка. Спортсмен потерял чувство реальности после того, как побывал в нокауте в бою с соотечественником Райсом Бринком.