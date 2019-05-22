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/Другие виды спорта

Кинули все: шахматист-предатель Украины столкнулся с трудностями в России

7.1тЧитать материал на украинском

Российский шахматист Сергей Карякин, который после аннексии Крыма предал Украину и принял гражданство РФ, переживает непростое время в связи с уходом основных спонсоров.

По словам менеджера гроссмейстера Кирилла Зангалиса, у бывшего чемпиона мира остался лишь один действующий контракт.

Новости
"Было накладно": шахматист-предатель пожаловался на жизнь в Украине

Сергей Карякин

Сергей Карякин

"В стране кризис и все сокращают рекламные бюджеты. Наш самый верный спонсор попал под какие-то государственные запреты и не имеет права рекламироваться. Мы их потеряли. Банк "Открытие" прекратил свою широкую деятельность в рекламной сфере. "Лаборатория Касперского", видно, посчитала, что нужно шире вложиться в шахматы, а не в отдельного гроссмейстера. "Фонбет" объяснил все тем, что уходит в сторону футбола-баскетбола, более популярных видов спорта. Потихонечку закончился контракт с "Ависма". Так можно продолжать долго. Из действующих контрактов у нас сейчас только Mercedes", – цитирует его "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший вратарь московского "Спартака" Максим Левицкий признался, что аннексия Крыма подтолкнула его к тому, чтобы переехать из России в Украину.

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Тема
шахматы
Персона
Сергей Карякин
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Умные люди уехали из концлагеря бандер, зеленые тупые гномы остались, еще и фюрерами у нацистов становятся..)))
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Скирда Женя
Скирда Женя
... А в Украине был бы Героем... Востребованным)))
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