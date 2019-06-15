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Как и с "Чернобылем": Украина засветилась в FIFA 20

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Недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве попал в трейлер футбольного симулятора FIFA 20 от Electronic Arts.

Съемками ролика в Украине занималась киевская продакшн-компания Radioaktive Film, которая помогала HBO в съемках нашумевшего сериала "Чернобыль".

Снимали трейлер для компьютерной игры в апреле на Дарнице в течение дня. В съемках приняли участие украинские стрит-футболистки, сообщает The-Village.

Дарницкий вокзал в игре

Дарницкий вокзал в игре

The-village.com.ua

Дарницкий вокзал в игре

Дарницкий вокзал в игре

The-village.com.ua

Дарницкий вокзал в реальности

Дарницкий вокзал в реальности

The-village.com.ua

Особенность FIFA 20 - введение режима уличного футбола Volta Football. Это новый для серии режим в формате FIFA Street, который ранее был представлен в отдельной серии видеоигр от EA Sports. FIFA 20 выйдет 27 сентября.

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