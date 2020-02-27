Кадыров "жестко с обеих рук" побил Емельяненко

Знаменитый российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко показал фото с тренировочного боя с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
"Сегодня меня мой друг Рамзан Кадыров не жалел! Бил жестко с обеих рук!" – заявил Емельяненко.
Бой Емельяненко - Кадыров
@alexemelyanenko
Бой Емельяненко - Кадыров
@alexemelyanenko
Бой Емельяненко - Кадыров
@alexemelyanenko
Бой Емельяненко - Кадыров
@alexemelyanenko
Бой Емельяненко - Кадыров
@alexemelyanenko
Бой Емельяненко - Кадыров
@alexemelyanenko
Бой Емельяненко - Кадыров
@alexemelyanenko
Бой Емельяненко - Кадыров
@alexemelyanenko
Бой Емельяненко - Кадыров
@alexemelyanenko
Бой Емельяненко - Кадыров
@alexemelyanenko
Напомним, что бой между бойцом MMA и чеченским управленцем, который должен состояться по правилам бокса, запланирован на 2020 год.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде своим единственным и первым ударом в поединке.
Емельяненко дерзко отреагировал на вызов Рамзана. При этом сам глава Чечни отметил, что оба соперника смогут хорошо заработать за поединок.
Свой последний бой Александр Емельяненко выиграл у тяжелоатлета Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде.
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