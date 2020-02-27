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28 февраля • обновлено в 00:49
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Кадыров "жестко с обеих рук" побил Емельяненко

3.6т
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Знаменитый российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко показал фото с тренировочного боя с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Сегодня меня мой друг Рамзан Кадыров не жалел! Бил жестко с обеих рук!" – заявил Емельяненко.

Бой Емельяненко - Кадыров

Бой Емельяненко - Кадыров

@alexemelyanenko

Бой Емельяненко - Кадыров

Бой Емельяненко - Кадыров

@alexemelyanenko

Бой Емельяненко - Кадыров

Бой Емельяненко - Кадыров

@alexemelyanenko

Бой Емельяненко - Кадыров

Бой Емельяненко - Кадыров

@alexemelyanenko

Бой Емельяненко - Кадыров

Бой Емельяненко - Кадыров

@alexemelyanenko

Бой Емельяненко - Кадыров

Бой Емельяненко - Кадыров

@alexemelyanenko

Бой Емельяненко - Кадыров

Бой Емельяненко - Кадыров

@alexemelyanenko

Бой Емельяненко - Кадыров

Бой Емельяненко - Кадыров

@alexemelyanenko

Бой Емельяненко - Кадыров

Бой Емельяненко - Кадыров

@alexemelyanenko

Бой Емельяненко - Кадыров

Бой Емельяненко - Кадыров

@alexemelyanenko

Новости
Кадыров на улице ударил Емельяненко - опубликовано видео

Напомним, что бой между бойцом MMA и чеченским управленцем, который должен состояться по правилам бокса, запланирован на 2020 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде своим единственным и первым ударом в поединке.

Емельяненко дерзко отреагировал на вызов Рамзана. При этом сам глава Чечни отметил, что оба соперника смогут хорошо заработать за поединок.

Свой последний бой Александр Емельяненко выиграл у тяжелоатлета Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Комментарии
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wefwef efwef
wefwef efwef
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коршун федот
коршун федот
wefwef efwef, Це ти про фотографії тіпа "бою"???
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Червоний Данило
Червоний Данило
кадырка купил себе живую боксерскую грушу...а точнее мешок с русским дepьмoм! этот холоп емеля, даже боится его ударить!
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