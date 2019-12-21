Кадыров вызвал на бой Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко.
"У нас в спортивном мире пошла такая мода: все, кому не лень, вызывают на бой Александре Емельяненко. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорта", — сказал глава Чечни и обратился к своим подписчикам с просьбой помочь в этом вопросе.
Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней??? ??Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной "клетки" ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, "порхая как бабочка и жаля как оса"??? ????Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте... ????И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения??????????????????
Сам 38-летний спортсмен назвал публикацию Кадырова продолжением флешмоба "вызови Емельяненко на бой". Он также назвал чеченского политика своим другом.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко добыл победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в самом ожидаемом бою года в России.
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