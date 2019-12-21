Кадыров вызвал на бой Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко.

"У нас в спортивном мире пошла такая мода: все, кому не лень, вызывают на бой Александре Емельяненко. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорта", — сказал глава Чечни и обратился к своим подписчикам с просьбой помочь в этом вопросе.

Сам 38-летний спортсмен назвал публикацию Кадырова продолжением флешмоба "вызови Емельяненко на бой". Он также назвал чеченского политика своим другом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко добыл победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в самом ожидаемом бою года в России.

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