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22 декабря • обновлено в 00:30
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Кадыров вызвал на бой Емельяненко

2.8т
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Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко.

Кадыров вызвал на бой Емельяненко

"У нас в спортивном мире пошла такая мода: все, кому не лень, вызывают на бой Александре Емельяненко. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорта", — сказал глава Чечни и обратился к своим подписчикам с просьбой помочь в этом вопросе.

Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней??? ??Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной "клетки" ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, "порхая как бабочка и жаля как оса"??? ????Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте... ????И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения??????????????????

Публикация от @ za_kadyrova_95eng

Сам 38-летний спортсмен назвал публикацию Кадырова продолжением флешмоба "вызови Емельяненко на бой". Он также назвал чеченского политика своим другом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко добыл победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в самом ожидаемом бою года в России.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Рамзан Кадыров Александр Емельяненко
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Прикольно, улыбнуло.
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