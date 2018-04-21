Известный украинский гимнаст принял гражданство РФ и объяснил свой поступок

Известный гимнаст Олег Степко, выступавший за сборные Украины и Азербайджана, и который 23 марта официально стал гражданином Российской Федерации объяснил свой поступок.

"Если бы я остался в Азербайджане или вернулся обратно на Украину, то уже закончил бы со спортом. Но я этого не хочу, в гимнастике уже 20 лет и намерен развиваться дальше. Но спорт — это спорт, появится возможность попадать здесь — буду стараться показывать результат", — сказал спортсмен.

Степко признался, что знает о том, что многие негативно реагируют на его решение, но призвал не верить слухам.

"Об истинных причинах перехода я буду говорить только тогда, когда покажу за Россию какой-то результат. Никто не знает, почему я уехал с Украины и что расстался с ребятами и федерацией без всяких конфликтов", — цитирует ТАСС 24-летнего уроженца Запорожья.

Как сообщал "Обозреватель", украинский футболист Тарас Романчук принял польское гражданство и даже получил вызов в национальную сборную.