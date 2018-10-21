Вице-чемпионку мира выгнали из сборной за правду о России

Российскую вице-чемпионку молодёжного чемпионата мира 2018 года по бобслею Полину Назарук отстранили от тренировок и отбора на Кубок мира. Формально – из-за поста в Instagram, в котором она раскрыла всю правду о делах в российской команде.

Как объяснила Назарук, у выданного ей боба была кривая задняя ось. Она хотела, либо чтобы это исправили, либо чтобы ей дали другой боб. Однако у неё забрали неисправную технику и ничего не стали выдавать взамен, фактически запретив тренироваться.

Полина Назарук Instagram

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"На дровах… Снова и снова. Что за хрень? Ненавижу это де**мо. Добро пожаловать в нашу команду. Я не могу получить другой боб, потому что это я… Отлично, президент! Очень вас люблю", – спортсменка по-английски выразила недовольство своим спортивным инвентарём, обращаясь к президенту федерации бобслея и скелетона России Александру Зубкову.

Позже спортсменка удалила развёрнутый пост с описанием проблемы из социальной сети, однако ее отстранили на следующий день.

"14 октября у нас был выходной, меня отстранили в тот день. 15-е, 16-е, 17-е – три дня я уже не катаюсь. Пытаюсь решить вопрос с регионом, катаюсь, можно сказать, за свой счёт. Мне Москва даёт технику. Я тренировки сборной не пропускаю, ведь это моя работа. Хоть они меня и отстранили, это всё на словах, никакого документального подтверждения этому нет. У тренеров просто есть личные спортсмены, которых, наверное, более интересно продвигать, чем меня. Таких в сборной – почти половина", – цитирует Назарук Чемпионат.

Полина Назарук Instagram

Также она отметила, что несправедливое отношение к себе чувствует не первый день. В интервью после отстранения она рассказала, что в октябре прошлого года выиграла отбор, но не попала в команду, потому что была "слишком молода и неопытна". Весь сезон она каталась или за свой счёт, или за счёт региона, что, впрочем, не помешало ей в итоге завоевать "серебро" на чемпионате мира.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победительница Кубка России по санному спорту покончила с собой в родном городе Чусовом Пермского края.