Известный российские фигуристы сбежали в Беларусь

Российские фигуристы Константин Милюков и Виктория Сафонова поменяли спортивное гражданство и со следующего сезона начнут выступать за сборную Белоруссии.

Первым стартом для спортсменов за новую команду станет выступление на летнем Кубке Белорусского союза конькобежцев, сообщается на сайте БСК.

Там же планируется выступление спортивной пары Виктория Яценко – Даниил Паркман, которые ранее представляли Россию, но в 2018 году перешли в команду Беларуси.

25-летний Милюков является победителем и призером российских и международных соревнований. В сезоне-2018/19 выиграл 1-й этап Кубка России. На чемпионате России занял 6-е место.

Виктория Сафонова

16-летняя Сафонова в прошлом сезоне победила на турнире Ice Star в Минске (по юниорам), участвовала в этапах Кубка России по КМС и отобралась на первенство России среди юниоров, где заняла 8-е место.

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25-летний Милюков в прошлом сезоне-2018/19 выиграл первый этап Кубка России и занял шестое место на чемпионате страны. 16-летняя Сафонова одержала победу на турнире Ice Star в Минске среди юниоров, участвовала в этапах Кубка России и отобралась на чемпионат России среди юниоров, где заняла восьмое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Анастасия Шаботова, прославившаяся после скандального заявления о допинге, на международных соревнованиях будет выступать за Украину.

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