Известный бодибилдер умер в Москве в свой день рождения

Бывший известный спортсмен, который после завершения карьеры занимал пост вице-президента федерации Московской области по бодибилдингу, Дмитрий Жигулин умер 22 августа в Москве.

Как сообщает "МК", 47-летний Жигулин пришел в фитнес-клуб в свой день рождения, провел тренировку и пошел в свой кабинет. Он успел поблагодарить друзей и родных за поздравления в социальных сетях.

Дмитрий Жигулин www.vesti.ru

Позже его обнаружили без сознания и с сильно посиневшим лицом. Прибывшая на место скорая помощь не смогла спасти Жигулина. Предположительно, мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Новости Умер один из величайших чемпионов в истории бокса

В прошлом Жигулин выступал в бодибилдинге на самом высоком российском уровне, а также был судьей международной категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лондоне умер известный футболист, бывший нападающий сборной Ганы, который перед этим пережил два инсульта.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся