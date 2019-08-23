Известный бодибилдер умер в Москве в свой день рождения

Бывший известный спортсмен, который после завершения карьеры занимал пост вице-президента федерации Московской области по бодибилдингу, Дмитрий Жигулин умер 22 августа в Москве.
Как сообщает "МК", 47-летний Жигулин пришел в фитнес-клуб в свой день рождения, провел тренировку и пошел в свой кабинет. Он успел поблагодарить друзей и родных за поздравления в социальных сетях.
Дмитрий Жигулин
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Позже его обнаружили без сознания и с сильно посиневшим лицом. Прибывшая на место скорая помощь не смогла спасти Жигулина. Предположительно, мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
В прошлом Жигулин выступал в бодибилдинге на самом высоком российском уровне, а также был судьей международной категории.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лондоне умер известный футболист, бывший нападающий сборной Ганы, который перед этим пережил два инсульта.
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