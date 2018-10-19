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Итоговый медальный зачет Юношеской Олимпиады-2018: где Украина

11.3тЧитать материал на украинском

Сборная Украины заняла десятое место в итоговом медальном зачете Юношеских Олимпийских игр 2018 года, которые завершились в Буэнос-Айресе. На счету нашей команды 18 наград – пять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей.

Чемпионами Игр стали фехтовальщица Екатерина Черний, гребец Иван Тищенко, легкоатлеты Валерия Иваненко, Ярослава Магучих и Михаил Кохан.

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Итоговый медальный зачет Юношеской Олимпиады-2018: где Украина

Стоит отметить, что еще пять медалей (две золотые, серебряную и две бронзовые) наши соотечественники завоевали в смешанных соревнованиях. В частности, София Лыскун добыла "бронзу" в прыжках в воду в паре с представителем России. Награды, добытые не в индивидуальных соревнованиях, в общем зачете стран не учитываются.

Как сообщал OBOZREVATEL, уроженка Украины Оксана Мастерс стала спортсменкой года в мире по версии организации Women's Sports Foundation, опередив знаменитую российскую фигуристку.

Читайте все новости по теме "Юношеская Олимпиада" на OBOZREVATEL.

Тема
Юношеская Олимпиада
Место
АргентинаБуэнос-Айрес
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Ивлев Павел
Ивлев Павел
Russian Federation заочно выйграла олимпиаду)
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Влад Жирнов
Влад Жирнов
Итоговый медальный зачет Юношеской Олимпиады-2018: где Украина в ЖОПЕ
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А что нет в заголовке ...Украина МОЩНО заняла 10 место?
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