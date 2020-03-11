Итальянская волейболистка поделилась сексуальными фотографиями в купальнике

Волейболистка сборной Италии Вероника Ангелони является не только одной из ведущих спортсменок в своей стране, но и обладает крайне привлекательной внешностью.

Она начала карьеру уже в 12-летнем возрасте, когда присоединилась к команде из дивизиона Серии С, где провела три сезона. В 2004 году Ангелони попала в высшую лигу, где благодаря ярким выступлениям за "Кьери" удостоилась звания лучшей молодой волейболистки чемпионата. Кроме того, в 2003 году она получила приз лучшей нападающей на чемпионате Европы до 18 лет.

Вероника Ангелони @veroangeloni

Сейчас спортсменке 33 года, и ее карьера близится к завершению. Но для Ангелони это не проблемой, ведь она является популярной медийной личностью. В 2017 году она попала на телевидение, когда приняла участие в реалити-шоу "Big Brother VIP", а на ее Instagram подписаны 138 тысяч человек, и все они с нетерпением ждут новых фотографий итальянской красотки.

Вероника Ангелони @veroangeloni

Вероника Ангелони @veroangeloni

Вероника Ангелони @veroangeloni

Вероника Ангелони @veroangeloni

Вероника Ангелони @veroangeloni

Вероника Ангелони @veroangeloni

Как сообщал OBOZREVATEL, шестикратную победительницу конкурса "Мисс Бикини" Джанну Бреслин уговорили снять купальник.

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