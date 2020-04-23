"Использую русский": депутат "Слуги народа" отказался "нарочито" говорить на мове

Чемпион мира по греко-римской борьбе и народный депутат от партии "Слуга народу" Жан Беленюк заявил, что в повседневной жизни чаще всего говорит на русском языке, а не на украинском.

Жан Беленюк facebook.com/zhanbeleniuk

По словам спортсмена, он не хочет подстраиваться под настроение масс.

"Я не хочу никого обманывать, строить из себя человека, который нарочито разговаривает на публике, в соцсетях на украинском, якобы заигрывая с теми, кому это было бы приятно", - цитирует Беленюка tribuna.com.

Жан добавил, что мова в его случае уместна, когда того требует ситуация: например, когда кто-нибудь заговаривает с ним на украинском языке.

"Хотя мне постоянно приходится переводить с русского, я мыслю по-русски. Но я не вижу в этом проблемы", — подчеркнул спортсмен.

Беленюк добавил, что не будет следовать примеру "президентов и чиновников", которые говорят по-украински напоказ.

"Не хочу, как какие-то президенты или чиновники, только для того, чтобы понравится публике, сейчас это тренд, делать из себя украиноязычного человека, показывать это, а дома разговаривать на русском. Я такого делать не буду", - подытожил атлет-депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беленюк попал в объектив камеры во время заседания Верховной Рады.

Грустное и задумчивое фото политика опубликовал Ян Доброносов в своем Facebook.

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