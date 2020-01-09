"Иду за Хабибом": американский боец UFC показал видео будущего избиения российского чемпиона

Американский боец UFC Тони Фергюсон опубликовал в Instagram видео с тренировки, на котором показал приемы, которые планирует применить в чемпионском бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Им весело, они считают это игрой, смеются. Но теперь их запрут со мной в клетке. И на этот раз больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом", – подписал видеоролик Фергюсон.

Титульный поединок в легком весе между действующим чемпионом 31-летним Нурмагомедовым и 35-летним Фергюсоном состоится на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что бой против Тони Фергюсона может стать для него последним в карьере.

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