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9 января • обновлено в 13:21
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"Иду за Хабибом": американский боец UFC показал видео будущего избиения российского чемпиона

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Американский боец UFC Тони Фергюсон опубликовал в Instagram видео с тренировки, на котором показал приемы, которые планирует применить в чемпионском бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Им весело, они считают это игрой, смеются. Но теперь их запрут со мной в клетке. И на этот раз больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом", – подписал видеоролик Фергюсон.

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Титульный поединок в легком весе между действующим чемпионом 31-летним Нурмагомедовым и 35-летним Фергюсоном состоится на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что бой против Тони Фергюсона может стать для него последним в карьере.

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Автор
Денис Карпов
Тема
UFC
Персоны
Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Сколько таких уже было... "Где же их всех хоронить"? (с).
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