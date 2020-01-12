Харлан завоевала "золото" Кубка мира, разгромив в финале россиянку

Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходил в канадском Монреале.

Ольга Харлан International Fencing Federation

В финале 29-летняя уроженка Николаева с разгромным счетом 15:7 победила 21-летнюю россиянку Ольгу Никитину.

Во время исполнения гимна Украины Ольга не смогла сдержать эмоций, расплакавшись на пьедестале.

Отметим, что 15 декабря Харлан победила на этапе КМ по фехтованию, который проходил в Солт-Лейк-Сити.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Харлан вызвала настоящий переполох в сети после того, как кардинально сменила имидж. Фанаты назвали спортсменку бандиткой.

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