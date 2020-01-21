Фанат Путина: харьковский боец ММА наехал на Украину и поплатился

Харьковский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник, который 5 лет назад принял российское гражданство, возмутился действиями Украины, не показавшей его бой, и был высмеян в сети.
Алексей Олейник
кадр из видео
"Вот сейчас идут отстранения спортсменов из-за того, что они просто россияне. Ты можешь в течение десятка лет быть чистым и честным спортсменом, а тебе будут указывать на твой паспорт. Так нельзя! И в этой ситуации то же самое. И в следующий раз просто могут не дать трансляцию", – рассказал Олейник.
Такое лицемерие бойца, несколько лет назад надевшего перед турниром на себя майку с изображением Владимира Путина, вызвало гнев у болельщиков.
"Просто клоун и лицемер, вот интересно если бы Хабиб вышел в футболке с Бандерой, как на это бы отреагировали?", " В этой же ситуации все понятно и без объяснений. Приходит путинофил в футболке Путина на крупный ивент UFC, а потом "политика тут не причём". Это лютый зашкварище", - пишут юзеры.
Как сообщал OBOZREVATEL, Олейника жестко избили в первом же бою за Россию.
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