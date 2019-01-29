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Хабиба жестоко наказали из-за драки после боя с МакГрегором

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Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова жестоко наказали за драку после поединка против ирландца Конора МакГрегора.

Российский боец победил соперника удушающим приемом, а затем устроил массовую драку с болельщиками.

На слушании Атлетической комиссии 29 января, на котором рассматривался вопрос об наказании Хабиба, было принято решение отстранить спортсмена от боев на 9 месяцев. Также российский боец должен выплатить $ 500 тыс. При этом у Нурмагомедова есть вариант уменьшения срока дисквалификации на три месяца. Для этого бойцу нужно будет пойти на исправительные работы, приняв участие в социальной программе против хулиганства, сообщает Чемпионат.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

instagram.com/khabib_nurmagomedov

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Поединок Хабиба и МакГрегора состоялся в октябре прошлого года, так что в случае выполнения требований ассоциации Нурмагомедов может вернуться в октагон в апреле 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, после поединка с ирландцем Конором МакГрегором россиянин Хабиб Нурмагомедов бросил вызов непобежденному боксеру Флойду Мейвезеру. Американец готов сразиться с чемпионом UFC, однако по правилам бокса.

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Темы
MMAUFC
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
Место
США
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