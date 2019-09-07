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8 сентября • обновлено в 10:59
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Хабиб задушил Порье в чемпионском бою UFC

Хабиб задушил Порье в чемпионском бою UFC
В Абу-Даби состоялся главный поединок турнира UFC 242
37.9т Читать материал на украинском

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов (28-0) защитил свой чемпионский титул в легком весе.

В главном поединке турнира UFC 242 в Абу-Даби 30-летний дагестанец досрочно одолел американца Дастина Порье (256, 1 NC), победив удушающим приемом.

Дебют прошел в своеобразной разведке. Оба бойца не форсировали события, присматриваясь к друг другу.

НА 2-й минуте Хабиб смог перевести бой в партер. Порье оказался в очень опасной ситуации, вышел на удушающий прием, но американец попытался развернуться. Дастин находился в патовой ситуации. Со второй попытки удушающего Хабиб также не смог завершить досрочно поединок.

Хабиб "задушил" Порье в чемпионском бою UFC

Бойцы смогли вернуться в стойку, но ненадолго. Дагестанец всячески нагружал корпус соперника. Вновь борьба переместилась на канвас, и начал избивать бойца из США. Порье спас лишь гонг.

Во втором раунде россиянин пропустил очень суровый удар в голову, и несколько секунд ему пришлось убегать, чтобы восстановиться. Однако дагестанцу удался тейкдаун и начал повторяться сценарий первой пятиминутки. Спортсмен из России явно доминировал в партере. Хабиб сел на Порье, заблокировал ему ноги и старался провести удушающий прием.

Хабиб "задушил" Порье в чемпионском бою UFC

Третий отрезок начался с гильотины американца, но Нурмагомедов смог выбраться из опасной ситуации. Буквально через несколько секунд Хабиб сделал захват шеи, вынудив Порье сдаться.

Хабиб "задушил" Порье в чемпионском бою UFC
Хабиб "задушил" Порье в чемпионском бою UFC
Хабиб "задушил" Порье в чемпионском бою UFC
Хабиб "задушил" Порье в чемпионском бою UFC
Новости
Назван следующий претендент на чемпионский пояс Хабиба

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоевал чемпионство 6 октября 2018 года, победив ирландца Конора Макгрегора. Порье стал временным чемпионом организации после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019-го.

При этом бой ознаменовался грандиозным скандалом: после его остановки россиянин выпрыгнул из клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора.

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Читайте все новости по теме "Хабиб – Порье" на OBOZREVATEL.

Тема
Хабиб – Порье
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Место
ОАЭ Абу-Даби
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Комментарии
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Он Алекс
Он Алекс
Вата топит за дага))) который имеет отношение к славянам не больше чем, арабский шейх к православию .. перевёрнутый мозг у аленины . Как на счёт видео хабиба с террористом в ОАЕ? Который в федеральном розыске ....
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Он Алекс, ограниченность свидомого ума не стоит демонстрировать так явно. Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна с федеративным устройством, где каждому найдется дело во славу Родины. С начала конфликта на Донбассе одвiчнi лицарi нехреново огребали от чеченцев и осетин, пришедших наряду с русскими добровольцами.Если бы, как вна Украине,кому-то в Кремле пришла идиотская идея про "Один народ, одна краiна", Россия давно перестала бы существовать.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Он Алекс, Дагестан - это республика в составе РФ. Такая же как Крым. Так что заткните свои голубые языки (прошу прощения - желто-голубые) в то место, откуда вы бабло пытаетесь сосать... И не скулите, как суки некормленные (суки -это самки собак, если что...)
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Никогда не говорите сколько получит Хабиб за бой, иначе это вызовет на украине приступ массового психоза! А получит он $6 млн, ой, вырвалось!
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Он Алекс
Он Алекс
Satkin Andrey, дурное ты, гонорары братьев Кличко почитай .. упоротая ты ватная мразь
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Вна урине впору объявлять национальный траур...
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Он Алекс
Он Алекс
Tapasenko 0leg, тебе венки на могилу уже купили
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