Хабиб "задушил" Порье в чемпионском бою UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов (28-0) защитил свой чемпионский титул в легком весе.
В главном поединке турнира UFC 242 в Абу-Даби 30-летний дагестанец досрочно одолел американца Дастина Порье (256, 1 NC), победив удушающим приемом.
Дебют прошел в своеобразной разведке. Оба бойца не форсировали события, присматриваясь к друг другу.
НА 2-й минуте Хабиб смог перевести бой в партер. Порье оказался в очень опасной ситуации, вышел на удушающий прием, но американец попытался развернуться. Дастин находился в патовой ситуации. Со второй попытки удушающего Хабиб также не смог завершить досрочно поединок.
Бойцы смогли вернуться в стойку, но ненадолго. Дагестанец всячески нагружал корпус соперника. Вновь борьба переместилась на канвас, и начал избивать бойца из США. Порье спас лишь гонг.
Во втором раунде россиянин пропустил очень суровый удар в голову, и несколько секунд ему пришлось убегать, чтобы восстановиться. Однако дагестанцу удался тейкдаун и начал повторяться сценарий первой пятиминутки. Спортсмен из России явно доминировал в партере. Хабиб сел на Порье, заблокировал ему ноги и старался провести удушающий прием.
Третий отрезок начался с гильотины американца, но Нурмагомедов смог выбраться из опасной ситуации. Буквально через несколько секунд Хабиб сделал захват шеи, вынудив Порье сдаться.
Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоевал чемпионство 6 октября 2018 года, победив ирландца Конора Макгрегора. Порье стал временным чемпионом организации после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019-го.
При этом бой ознаменовался грандиозным скандалом: после его остановки россиянин выпрыгнул из клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора.
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