Хабиб "задушил" Порье в чемпионском бою UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов (28-0) защитил свой чемпионский титул в легком весе.

В главном поединке турнира UFC 242 в Абу-Даби 30-летний дагестанец досрочно одолел американца Дастина Порье (256, 1 NC), победив удушающим приемом.

Дебют прошел в своеобразной разведке. Оба бойца не форсировали события, присматриваясь к друг другу.

НА 2-й минуте Хабиб смог перевести бой в партер. Порье оказался в очень опасной ситуации, вышел на удушающий прием, но американец попытался развернуться. Дастин находился в патовой ситуации. Со второй попытки удушающего Хабиб также не смог завершить досрочно поединок.

Бойцы смогли вернуться в стойку, но ненадолго. Дагестанец всячески нагружал корпус соперника. Вновь борьба переместилась на канвас, и начал избивать бойца из США. Порье спас лишь гонг.

Во втором раунде россиянин пропустил очень суровый удар в голову, и несколько секунд ему пришлось убегать, чтобы восстановиться. Однако дагестанцу удался тейкдаун и начал повторяться сценарий первой пятиминутки. Спортсмен из России явно доминировал в партере. Хабиб сел на Порье, заблокировал ему ноги и старался провести удушающий прием.

Третий отрезок начался с гильотины американца, но Нурмагомедов смог выбраться из опасной ситуации. Буквально через несколько секунд Хабиб сделал захват шеи, вынудив Порье сдаться.

Новости Назван следующий претендент на чемпионский пояс Хабиба

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов завоевал чемпионство 6 октября 2018 года, победив ирландца Конора Макгрегора. Порье стал временным чемпионом организации после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019-го.

При этом бой ознаменовался грандиозным скандалом: после его остановки россиянин выпрыгнул из клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора.

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