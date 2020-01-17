Гонщик пережил клиническую смерть после падения на "Дакаре"

Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер получил серьезную травму во время 11-го этапа ралли "Дакар". Он пребывает в критическом состоянии.

Как сообщает агентство Time24, Стравер разбился на скорости 50 км/час, после чего был незамедлительно доставлен в госпиталь в Эр-Рияде, где ему диагностировали перелом одного из верхних шейных позвонков.

Эдвин Стравер Time24

Жена гонщика рассказала, что сердце Стравера не билось на протяжении 10 минут, и лишь усилия медиков помогли его реанимировать.

48-летний мотоциклист находился на 38-м месте в общем зачете перед 11-м этапом ралли "Дакар-2020".

Как сообщал OBOZREVATEL, португальский экс-чемпион ралли 2013 года Паулу Гонсалвеш умер на седьмом этапе "Дакара-2020".

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