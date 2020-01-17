Главная Новости
17 января • обновлено в 13:08
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Гонщик пережил клиническую смерть после падения на "Дакаре"

619
Читать материал на украинском

Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер получил серьезную травму во время 11-го этапа ралли "Дакар". Он пребывает в критическом состоянии.

Как сообщает агентство Time24, Стравер разбился на скорости 50 км/час, после чего был незамедлительно доставлен в госпиталь в Эр-Рияде, где ему диагностировали перелом одного из верхних шейных позвонков.

Эдвин Стравер

Эдвин Стравер

Time24

Жена гонщика рассказала, что сердце Стравера не билось на протяжении 10 минут, и лишь усилия медиков помогли его реанимировать.

48-летний мотоциклист находился на 38-м месте в общем зачете перед 11-м этапом ралли "Дакар-2020".

Новости
Внедорожник с украинским штурманом сгорел во время ралли "Дакар"

Как сообщал OBOZREVATEL, португальский экс-чемпион ралли 2013 года Паулу Гонсалвеш умер на седьмом этапе "Дакара-2020".

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "мотогонки" на OBOZREVATEL.

Темы
мотогонки Ралли Дакар
Место
Саудовская Аравия Эр-Рияд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги