Глава UFC: Хабиб – самый жесткий ублюдок на планете

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт восхитился боем россиянина Хабиба Нурмагомедова за звание абсолютного чемпиона в легком весе против американца Джастина Гетжи.

По словам главы промоушена, дагестанец получит бонус за лучшее выступление вечера.

"Хабиб самый жесткий ублюдок на планете. Стоит только в это вдуматься. Его давление невероятно, и нужно высоко оценить его ударную мощь. Он делал, что хотел, а в конце первого раунда, когда он вышел на рычаг локтя, я думал: "О, Боже". Во втором раунде Хабиб продолжил давить и закрыл этот удушающий. Удивительно, но этот парень до сих пор так и не проиграл ни одного раунда", – сказал Уайт на пресс-конференции.

24 октября Нурмагомедов (29-0) победил Гэтжи (22-3). Главный поединок турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби завершился приемом удушение "треугольником" во втором раунде. После победы Нурмагомедов заявил, что это был его последний бой.