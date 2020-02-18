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18 февраля • обновлено в 22:43
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Гигантского сумоиста наказал крохотный соперник за понты перед боем

3.4т
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Курьезный эпизод произошел на турнире по сумо Daisoya в японском Тохоку. Видео со скоротечного выступления двух спортсменов набирает популярность в соцсетях.

Волею жребия огромному борцу достался миниатюрный соперник. Гигант, заранее предвкушая легкую победу, начал демонстрировать неуважение к оппоненту, за что и поплатился. Маленький борец-сумо эффектным приемом уложил хвастуна на ринг-дохё.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, подобный эпизод произошел на вечере бокса в Дубае в поединке между местным дебютантом Султаном Аль-Нуаими и индонезийцем Чарльзом Латупериссой (2-0-1, 1 КО).

Представитель Обьединенных Арабских Эмиратов перед поединком демонстрировал всяческую уверенность в своей победе, устроив перед соперником зажигательные танцы. Артистизм Султану не помог. Оппонент наказал его за такие понты, нокаутировав уже в первом раунде.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
сумо
Место
Япония
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