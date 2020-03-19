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19 марта • обновлено в 19:23
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Гигантский украинский боксер одним движением отправил соперника в убийственный нокаут

3.5т
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В интернете набирает популярность мощнейший нокаут от двухметрового украинского боксера муай-тай Олега Приймачова.

29-летний уроженец села Засулля (Лубенский район, Полтавская область), который в прошлом году выиграл чемпионат мира, вырубил оппонента убийственный ударом колена в голову.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, Приймачов стал обладателем золотой медали в соревнованиях по тайскому боксу на Всемирных играх-2017, которые проходили во Вроцлаве (Польша) с 20 по 30 июля. Олег занял первое место в весовой категории свыше 91 кг после того, как его соперник в финале отказался выходить на бой.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
тайский бокс (муай-тай)
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