Гигантский украинский боксер одним движением отправил соперника в убийственный нокаут

В интернете набирает популярность мощнейший нокаут от двухметрового украинского боксера муай-тай Олега Приймачова.

29-летний уроженец села Засулля (Лубенский район, Полтавская область), который в прошлом году выиграл чемпионат мира, вырубил оппонента убийственный ударом колена в голову.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, Приймачов стал обладателем золотой медали в соревнованиях по тайскому боксу на Всемирных играх-2017, которые проходили во Вроцлаве (Польша) с 20 по 30 июля. Олег занял первое место в весовой категории свыше 91 кг после того, как его соперник в финале отказался выходить на бой.

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