Где смотреть онлайн Забит – Каттар: по какому каналу бой UFC Fight Night 163

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в субботу, 9 ноября, проведет свое третье шоу в России.

UFC Fight Night 163 состоится в Москве на стадионе "ЦСКА Арена", а главным событием вечера станет поединок россиянина Забита Могамедшарипова (17-1-0) и американца Келвина Каттара (20-3-0). Ориентировочное начало – в 22:00 по киевскому и в 23:00 по московскому времени.

Поединок можно будет увидеть благодаря прямой трансляции на российском телеканале РЕН ТВ. Кроме того, трансляцию из столицы России проведет американский телегигант ESPN+.

Забит Могамедшарипов UFC

Интересно, что Забит и Каттар должны были встретиться еще в середине октября в американском Бостоне. Однако команда россиянина отказалась от боя из-за состояния здоровья Магомедшарипова.

Как сообщал OBOZREVATEL, на турнире UFC 244 определился обладатель пояса главного гангстера промоушина.

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