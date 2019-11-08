Где смотреть онлайн Забит – Каттар: по какому каналу бой UFC Fight Night 163

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в субботу, 9 ноября, проведет свое третье шоу в России.
UFC Fight Night 163 состоится в Москве на стадионе "ЦСКА Арена", а главным событием вечера станет поединок россиянина Забита Могамедшарипова (17-1-0) и американца Келвина Каттара (20-3-0). Ориентировочное начало – в 22:00 по киевскому и в 23:00 по московскому времени.
Поединок можно будет увидеть благодаря прямой трансляции на российском телеканале РЕН ТВ. Кроме того, трансляцию из столицы России проведет американский телегигант ESPN+.
Забит Могамедшарипов
UFC
Интересно, что Забит и Каттар должны были встретиться еще в середине октября в американском Бостоне. Однако команда россиянина отказалась от боя из-за состояния здоровья Магомедшарипова.
Как сообщал OBOZREVATEL, на турнире UFC 244 определился обладатель пояса главного гангстера промоушина.
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