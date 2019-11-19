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19 ноября • обновлено в 23:35
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Футболист ударом колена в голову вырубил девушку-фотографа - опубликовано видео

1.5т
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Неприятный эпизод произошел во время матча по американскому футболу между командами колледжей Джорджии и Оберна.

Квотербек хозяев провел силовой прием на сопернике Брайане Херрийне. Последнего вытолкнуло из-за пределов игровой площадки, где он врезался в девушку-фотографа. От сильного удара коленом в голову она потеряла сознание.

Девушке потребовалась помощь врачей. Как отмечает издание The Sun, она была доставлена в больницу. Встреча завершилась победой футболистов из Джорджии со счетом 14:0.

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Как сообщал OBOZREVATEL, футболист аргентинского "Спортинга" Луис Масиэль до потери сознания избил арбитра Габриэля Кортинеса, показавшего ему вторую желтую карточку. Инцидент произошел в конце второго тайма.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
американский футбол
Место
США
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