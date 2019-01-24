''Е****ый стыд'': украинская федерация странно поздравила призера ЧЕ

Украинский спортсмен Дмитрий Асманов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по мотокроссу в классе Open 2018.

Спустя полгода Федерация мотоциклетного спорта Украины преподнесла гонщику странный подарок.

На своей странице в Facebook Асманов запостил фото картонной коробки с 12-ю бутылками водки и несколькими пачками вафель.

"Подарок от федерации мотоциклетного спорта Украины за занятое мною третье место на чемпионате Европы", - подписал странный снимок спортсмен.

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Пользователей поверг в шок странный подарок функционеров. В комментариях подписчики Асманова выразили свое недоумение и негодование. "Хорошо "поздравили", гордись. Если не ошибаюсь, даже водка российского бренда", "Что-то совсем не смешно. Как можно так унижать людей?", "Е****ый стыд!!! Спортсмену дарить водку. Ладно вафли, но, с*ка, водку", - возмутились болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время трансляций польского чемпионата по мотогонкам произошел курьезный эпизод. Храбрая журналистка решила взять интервью у участника заезда прямо во время соревнований, не рассчитав погодных условий.

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