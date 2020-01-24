Эвтаназия: гонщик, разбившийся на "Дакаре", ушел из жизни необычным способом

Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер умер у себя на родине в результате травм, полученных в аварии на ралли "Дакар" в Саудовской Аравии. К 48-летнему спортсмену была применена эвтаназия.
Эдвин Стравер
motorsport.com
Как сообщает Motorsport со ссылкой на официальных представителей 48-летнего спортсмена, он скончался, находясь в больнице, в присутствии своих близких.
Напомним, 16 января Страверразбился на скорости 50 км/час, после чего был незамедлительно доставлен в госпиталь в Эр-Рияде, где ему диагностировали перелом одного из верхних шейных позвонков. Кроме того, гонщик пережил клиническую смерть.
Позднее он был доставлен в Нидерланды, где было подтверждено, то его мозг получил слишком серьезные повреждения, и после согласия семьи врачи отключили его от аппарата искусственного дыхания.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Бельгии три врача предстали перед судом по обвинению в несоблюдении условий эвтаназии.
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Ралли Дакар" на OBOZREVATEL.