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24 января • обновлено в 15:41
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Эвтаназия: гонщик, разбившийся на "Дакаре", ушел из жизни необычным способом

2.5т
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Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер умер у себя на родине в результате травм, полученных в аварии на ралли "Дакар" в Саудовской Аравии. К 48-летнему спортсмену была применена эвтаназия.

Эдвин Стравер

Эдвин Стравер

motorsport.com

Как сообщает Motorsport со ссылкой на официальных представителей 48-летнего спортсмена, он скончался, находясь в больнице, в присутствии своих близких.

Напомним, 16 января Страверразбился на скорости 50 км/час, после чего был незамедлительно доставлен в госпиталь в Эр-Рияде, где ему диагностировали перелом одного из верхних шейных позвонков. Кроме того, гонщик пережил клиническую смерть.

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Позднее он был доставлен в Нидерланды, где было подтверждено, то его мозг получил слишком серьезные повреждения, и после согласия семьи врачи отключили его от аппарата искусственного дыхания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бельгии три врача предстали перед судом по обвинению в несоблюдении условий эвтаназии.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Ралли Дакар
Место
Нидерланды
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