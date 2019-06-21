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Европейские игры-2019: эксклюзивное видео парада сборной Украины

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В столице Беларуси Минске в пятницу, 21 июня, состоялась церемония открытия вторых Европейских игр-2019.

Мероприятие прошло на столичном стадионе "Динамо" и собрало тысячи зрителей. Кроме традиционного шоу, во время которого были показаны белорусские национальные особенности, прошел и парад стран-участниц соревнований.

Сборная Украины появилась на стадионе одной из самых последних. В Минске цвета нашей страны будут защищать 198 спортсменов. Среди них такие звезды, как дзюдоистка Дарья Белодед, борец Жан Беленюк, гимнасты Олег Верняев и Игорь Радивилов, легкоатлет Богдан Бондаренко.

Новости
Состоялась церемония открытия Европейских игр-2019

Как сообщал OBOZREVATEL, сборные Украины по баскетболу 3х3 победно стартовали на Европейских играх, которые в пятницу, 21 июня, стартовали в столице Беларуси Минске.

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Тема
Европейские игры 2019
Место
БеларусьМинск
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Козлова Ника
Козлова Ника
Моя 6лaгoдaрноcть всем тeм, кто покaзaл мнe этот сaйт MEMEVICIO.COM/zk1v3c Пpостo пройдя проcтой опрoс пoлучила почти пoлугoдовyю зарплату)) Пoльзyйтecь, пoка eщe ecть вoзможноcть=)
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