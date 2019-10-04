Вычеркнул Россию: Лукашенко категорично ответил на предложение Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране по силам провести Олимпийские игры вместе с Украиной, исключив из этого плана Россию.

В ходе встрече с Владимиром Зеленским на заседании II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире глава соседнего государства категорически поддержал идею коллеги.

"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины, который предлагает вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу", – приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко Администрация президента Украины

Отметим, что ранее президент Беларуси предложил провести соревнования России и Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский поставил задачу подготовить страну к организации Олимпийских игр.

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