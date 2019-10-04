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4 октября • обновлено в 20:39
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Вычеркнул Россию: Лукашенко категорично ответил на предложение Зеленского

2.6т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране по силам провести Олимпийские игры вместе с Украиной, исключив из этого плана Россию.

В ходе встрече с Владимиром Зеленским на заседании II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире глава соседнего государства категорически поддержал идею коллеги.

"Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины, который предлагает вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу", – приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

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Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

Администрация президента Украины

Отметим, что ранее президент Беларуси предложил провести соревнования России и Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский поставил задачу подготовить страну к организации Олимпийских игр.

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Тема
Отношения Украины и Беларуси
Персоны
Владимир Зеленский Александр Лукашенко
Место
Украина Житомир
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А России и одной под силу, зачем ей с кем-то вместе это делать
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Мельничук Олександр, так летите, епта).
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кристина Стефанова, "А ми полєтім на солнце! Для дураков об'ясняєм: полєтім ноч'ю!"
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