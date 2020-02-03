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3 февраля • обновлено в 22:36
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"Еще раз побить этого придурка?" Хабиб оскорбил Конора и отказался от $100 млн

1.1т
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Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не заинтересован в проведении реванша с ирландской звездой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором МакГрегором.

Чемпион легкого веса при этом оскорбительно отозвался о сопернике, которого победил удушающим приемом в четвертом раунде боя в 2018 году.

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"Ненавидит Конора": глава UFC рассказал о реванше Хабиб – МакГрегор

Хабиб – Конор

Хабиб – Конор

"Мне неинтересен реванш с МакГрегором. Если предложат 100 миллионов долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем 100 миллионов за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?" – цитирует Хабиба портал Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов резко обратился к главе промоушина Дане Уайту из-за слов функционера об организации реванша россиянина с Конором МакГрегором.

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Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
МакГрегор – Нурмагомедов UFC
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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