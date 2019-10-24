"Ему не дали": в России боялись, что Конор отравит Путина

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор признался, что подарил бутылку виски президенту России Владимиру Путину.

При этом он рассказал, что служба безопасности лидера Кремля не дала тому попробовать напиток.

Конор МакГрегор и Владимир Путин Instagram Конора МакГрегора

"Я подарил Владимиру Путину бутылку виски, когда был в Москве на финале чемпионата мира по футбол 2018 года. Но ему не дали его выпить. Я перед ему бутылку, но ее забрали охранники. Они вылили виски – наверное, хотели проверить, нет ли в виски какого-то яда. Не знаю, попробовал ли он его в итоге. Думаю, если бы попробовал, то насладился бы вкусом", – сказал МакГрегор во время пресс-конференции в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России наглядно продемонстрировали, как Конор МакГрегор "порвал" Хабиба Нурмагомедова.

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