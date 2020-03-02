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2 марта • обновлено в 20:28
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Емельяненко пытался изнасиловать жену российского самбиста

6.6т
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов назвал своего скандального коллегу Александра Емельяненко опасным для общества.

В частности, он рассказал, что Емельяненко-младший однажды пытался изнасиловать жену одного из самбистов.

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"Мы берем человека, который может подойти и ударить женщину прилюдно, может плюнуть в лицо. Недавно я общался с человеком из сборной России по самбо. Они были вместе на сборах. Александр напивался и пытался изнасиловать жену одного из членов сборной страны. Это не единичный случай, не раз и не два, он ведет себя так постоянно. Ему нужен только кнут. Этот человек опасен для общества. Он напивается и начинает насиловать, бить и так далее. Он беспредельщик", – заявил Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали видео, как Александра Емельяненко выводят из запоя в Чечне. В частности, боец провел спарринг с главой республики Рамзанам Кадыровым.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Персона
Александр Емельяненко
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Комментарии
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Общество продажных к а к л о в понимает, о чем речь, сами пресмыкаются перед п и н д о с а м и.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Какое общество,такие и представители в спорте
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Гоша Злой
Гоша Злой
досмотрел до конца. в последней фразе 1000% правды. платила дань московия монголам 300 лет и теперь будет платит Кавказу еще столько же.... печалька
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Гоша Злой, в башке твоей дерьмо... печалька
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Победа Анастасии Потаповой с форой в -4,0 гейма
1.87 Сделать ставку
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Победа Нади Подороски с форой в +2,0 гейма
1.91 Сделать ставку
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1.90 Сделать ставку
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1.88 Сделать ставку
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1.86 Сделать ставку
Катарина Завацкая
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Франческа Ди Лоренцо
Победа Франчески Ди Лоренцо с форой в -0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Динамо
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Колос
Тотал меньше 3-х голов
2.08 Сделать ставку
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VS
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1.66 Сделать ставку
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