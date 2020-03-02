Емельяненко пытался изнасиловать жену российского самбиста

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов назвал своего скандального коллегу Александра Емельяненко опасным для общества.

В частности, он рассказал, что Емельяненко-младший однажды пытался изнасиловать жену одного из самбистов.

"Мы берем человека, который может подойти и ударить женщину прилюдно, может плюнуть в лицо. Недавно я общался с человеком из сборной России по самбо. Они были вместе на сборах. Александр напивался и пытался изнасиловать жену одного из членов сборной страны. Это не единичный случай, не раз и не два, он ведет себя так постоянно. Ему нужен только кнут. Этот человек опасен для общества. Он напивается и начинает насиловать, бить и так далее. Он беспредельщик", – заявил Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали видео, как Александра Емельяненко выводят из запоя в Чечне. В частности, боец провел спарринг с главой республики Рамзанам Кадыровым.

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