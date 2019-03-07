"Дрищ": скандальный русский боец наехал на Хабиба

Скандальный российский боец Вячеслав Дацик уверен, что Хабиб Нурмагомедов никак не тянет на звание лучшего бойца Российской Федерации.

Сергей Дацик Кадр из видео

"Хабиб Нурмагомедов сейчас самый популярный боец в России? Чушь, Хабиб – это дрищ. Вес мухи. Единственный нормальный боец в России остался – это Харитонов", – заявил Дацик.

"В тюрьме я болел за Конора Макгрегора. За рыжебородого. Я прекрасно понимал, что выиграет Хабиб – по технике, тактике, стилю. Это было понятно. У ударника против борца шансов мало. Бой смотрел по "телеку" – в камерах есть телевизоры. Большая часть тюрьмы – с Кавказа, они за Хабиба болели. Но все белые болели за Конора", – признался он.

Дацик был арестован в 2007 году за серию ограблений салонов сотовой связи, помещён в психиатрическую клинику, откуда в 2010 году бежал. Нелегально прибыв в Норвегию, попросил там политического убежища, в чём ему было отказано.

Норвежской экспертизой Дацик был признан вменяемым и приговорён к тюремному заключению за незаконное ношение оружия. По отбытии срока решением суда депортирован в Россию, где приговорён к 5 годам лишения свободы. 17 марта 2016 года вышел на свободу из красноярской колонии.

Напомним, что российский чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов (26-0) в своей первой защите титула чемпиона UFC в легком весе победил ирландца Конора МакГрегора (21-3). Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram