МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

"Дрищ": скандальный русский боец наехал на Хабиба

15.8тЧитать материал на украинском

Скандальный российский боец Вячеслав Дацик уверен, что Хабиб Нурмагомедов никак не тянет на звание лучшего бойца Российской Федерации.

Сергей Дацик

Сергей Дацик

Кадр из видео

"Хабиб Нурмагомедов сейчас самый популярный боец в России? Чушь, Хабиб – это дрищ. Вес мухи. Единственный нормальный боец в России остался – это Харитонов", – заявил Дацик.

"В тюрьме я болел за Конора Макгрегора. За рыжебородого. Я прекрасно понимал, что выиграет Хабиб – по технике, тактике, стилю. Это было понятно. У ударника против борца шансов мало. Бой смотрел по "телеку" – в камерах есть телевизоры. Большая часть тюрьмы – с Кавказа, они за Хабиба болели. Но все белые болели за Конора", – признался он.

Дацик был арестован в 2007 году за серию ограблений салонов сотовой связи, помещён в психиатрическую клинику, откуда в 2010 году бежал. Нелегально прибыв в Норвегию, попросил там политического убежища, в чём ему было отказано.

Норвежской экспертизой Дацик был признан вменяемым и приговорён к тюремному заключению за незаконное ношение оружия. По отбытии срока решением суда депортирован в Россию, где приговорён к 5 годам лишения свободы. 17 марта 2016 года вышел на свободу из красноярской колонии.

Новости
"Превратится в Бузову": Хабиба высмеяли за философский пост в сети

Напомним, что российский чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов (26-0) в своей первой защите титула чемпиона UFC в легком весе победил ирландца Конора МакГрегора (21-3). Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Тема
MMA
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
5
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smit John
Smit John
В принципе, это действительно так. И, действительно, жаль, что Макгрегор проиграл. Именно как представитель нехабибского сообщества.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги