Друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэнис опубликовал в своем аккаунте в соцсетях видео потасовки с боя 2018-го.

Боец Bellator показал, как он бьет по голове российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что в октябре 2018 года Нурмагомедов (26-0) победил МакГрегора (21-3) удушающим приемом. Первая защита титула чемпиона UFC в легком весе состоялась в Лас-Вегасе (США) на легендарной арене "Т-mobile".

После победы дагестанец перелез через октагон и напал на Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.

Свой следующий бой Хабиб проведет 18 апреля, в субботу. Соперником будет Тони Фергюсон.

Главный поединок турнира UFC 249 состоится в Нью-Йорке на арене "Барклайс-центр". Уже назван телеканал, который покажет эту встречу.

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