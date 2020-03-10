Друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэнис опубликовал в своем аккаунте в соцсетях видео потасовки с боя 2018-го.
Боец Bellator показал, как он бьет по голове российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
March 9, 2020
Напомним, что в октябре 2018 года Нурмагомедов (26-0) победил МакГрегора (21-3) удушающим приемом. Первая защита титула чемпиона UFC в легком весе состоялась в Лас-Вегасе (США) на легендарной арене "Т-mobile".
После победы дагестанец перелез через октагон и напал на Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.
Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.
Свой следующий бой Хабиб проведет 18 апреля, в субботу. Соперником будет Тони Фергюсон.
Главный поединок турнира UFC 249 состоится в Нью-Йорке на арене "Барклайс-центр". Уже назван телеканал, который покажет эту встречу.
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