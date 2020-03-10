Главная Новости
10 марта • обновлено в 19:55
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Друг Конора показал видео, где он бьет в голову Хабиба Нурмагомедова

1.8т
Читать материал на украинском

Друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэнис опубликовал в своем аккаунте в соцсетях видео потасовки с боя 2018-го.

Боец Bellator показал, как он бьет по голове российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что в октябре 2018 года Нурмагомедов (26-0) победил МакГрегора (21-3) удушающим приемом. Первая защита титула чемпиона UFC в легком весе состоялась в Лас-Вегасе (США) на легендарной арене "Т-mobile".

После победы дагестанец перелез через октагон и напал на Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.

Свой следующий бой Хабиб проведет 18 апреля, в субботу. Соперником будет Тони Фергюсон.

Главный поединок турнира UFC 249 состоится в Нью-Йорке на арене "Барклайс-центр". Уже назван телеканал, который покажет эту встречу.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Конор МакГрегор Хабиб Нурмагомедов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Динамо
VS
Александрия
Победа гостей с форой (+1,5)
1.70 Сделать ставку
Йени Малатьяспор
VS
Трабзонспор
Хозяева не проиграют
1.82 Сделать ставку
Сочи
VS
Оренбург
Победа хозяев
1.915 Сделать ставку
Филадельфия
VS
Бостон
Тотал больше 5,5 гола
1.98 Сделать ставку
Ванкувер
VS
Айлендерс
Тотал меньше 5,5 гола
1.81 Сделать ставку
Торонто
VS
Тампа-Бэй
Победа гостей
2.30 Сделать ставку
Ливерпуль
VS
Атлетико
Тотал больше 2.5
2.00 Сделать ставку
ПСЖ
VS
Боруссия Д
Боруссия Д с форой (+1)
1.73 Сделать ставку
Манчестер Сити
VS
Арсенал
Арсенал с форой (+1.5)
1.99 Сделать ставку
Боруссия М
VS
Кельн
Боруссия М не проиграет и тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку